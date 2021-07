Nessun nuovo contagio in provincia, 100 positivi in Lombardia

CREMONA - Nessun nuovo positivo al Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore e 100 casi in tutto in Lombardia: i numeri del contagio in questa fase si fanno sempre più rassicuranti , nonostante l'allarme per la diffusione della variante Delta. Negli ospedali lombardi diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-8).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 31.940, totale complessivo: 11.799.337

- i nuovi casi positivi: 100

- in terapia intensiva: 44 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 150 (-8)

- i decessi totale complessivo: 33.791 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 55 di cui 40 a Milano città;

Bergamo: 9;

Brescia: 4;

Como: 4;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 9;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 5;

Sondrio: 0;

Varese: 9