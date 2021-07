Con i camper nei paesi per vaccinare gli over 60

MILANO - «Per raggiungere tutti gli over 60 non ancora vaccinati abbiamo impostato una nuova strategia: recarci con camper mobili nei piccoli paesi in modo tale da poter avvicinarci alle case delle persone per somministrare una 'monodose' J&J». Lo spiega la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in merito alla nuova strategia per vaccinare tutti gli over 60, in una nota in cui si sottolinea come «la Lombardia sia la regione più virtuosa del Paese con più dell’85% dei cittadini già vaccinati almeno con una dose nella fascia over 60».

«Lo stiamo facendo - aggiunge Moratti - anche con un appello che abbiamo lanciato ai sindaci e ai medici di famiglia perché ci aiutino in questa campagna di persuasione. I sindaci sono ovviamente vicini alle popolazioni e ai loro concittadini così come i medici di famiglia sono le persone che hanno la fiducia dei loro assistiti». «È quindi prezioso - conclude la vicepresidente - il loro aiuto e con questa nuova strategia contiamo davvero di completare questo percorso per metterli al riparo anche dalla variante Delta che si sta dimostrando più contagiosa».