Controllo sulle strade, tratto in arresto un cittadino rumeno

CREMONA - Una pattuglia della Polizia di Stato della Questura di Cremona, ha tratto in arresto un cittadino rumeno destinatario di un provvedimento di “ordine di carcerazione”.

La pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante -, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, transitando in questa via San Rocco, durante un controllo ad un’autovettura di grossa cilindrata, di colore grigio con vetri oscurati, ha identificato le tre persone a bordo, tutte di nazionalità rumena; nel corso dell’attività di identificazione è emerso che una di esse era destinataria di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per l’ esecuzione di una pena di tre anni per il reato di furto. Dai successivi accertamenti la persona è stata tratta in arresto e successivamente tradotta presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell'Autorità giudiziaria mandante, opportunamente informata dell’esecuzione del provvedimento.