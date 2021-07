Piano Scuola Estate al Galilei: dalla musica allo sport

CREMA - L’istituto Galilei ha deciso di aderire al Piano Scuola Estate. Nel mese di settembre e in orario extracurricolare, verranno proposti corsi volti ad accompagnare gli studenti all'inizio del nuovo anno scolastico. Tali attività costituiscono un'opportunità ad adesione volontaria e si pongono l’obiettivo di sostenere e di incoraggiare gli studenti per iniziare in modo proficuo la prossima esperienza scolastica.

I laboratori che verranno organizzati mirano al rinforzo delle competenze disciplinari e al potenziamento delle competenze relazionali, attraverso strategie didattiche innovative che prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti. Ogni modulo avrà la durata di otto ore e sarà articolato in quattro incontri. Per l'attivazione del modulo è necessaria l'adesione da un minimo di 10 ad un massimo di 18 allievi. I moduli saranno tenuti dal personale docente o da esperti esterni.

Per le future classi seconde, terze, quarte e quinte, i moduli si terranno al mattino dal primo al 10 settembre. Iscrizioni entro il 31 luglio.

Per le future classi prime, invece, le attività proposte si terranno in quattro pomeriggi da due ore a partire dal 15 e fino al 30 settembre. In questo caso, le unità formative saranno dedicate al consolidamento del metodo di studio e al rinforzo delle competenze disciplinari di base. Iscrizioni entro il 31 agosto.

I corsi proposti sono i seguenti: Sing and Play, creazione di gruppi musicali in lingua inglese; Stare bene a scuola, motivazione e gestione delle emozioni; Crescere attraverso il cinema; Tornei a squadre di lingua e civiltà inglese con Kahoot; La fisica del reale, attività laboratoriali per il recupero delle competenze; Eroi positivi, non è mai troppo presto per fare la differenza; La matematica del reale; Food for future, laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti; Cartapesta e emozioni, costruiamo una maschera; Cittadini green, laboratorio di ecologia e cittadinanza attiva; Giochi sensoriali; Corso di teatro; American slang, comprendere le serie TV americane; Sport e Salute, ginnastica posturale per contrastare la sedentarietà; Green in action, sintesi di polimeri bio; Laboratorio di ecologia e cittadinanza attiva; Sport e Salute, principi base per il potenziamento della forza; Gara a squadre di Debate; Laboratorio di scrittura.