Ibrahimovic celebra il trionfo degli Azzurri con "La Provincia"

CREMONA - Per festeggiare l'impresa europea degli Azzurri, Zlatan Ibrahimovic ha scelto di condividere su Instagram la grafica celebrativa realizzata dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema. Pochi minuti dopo la pubblicazione sui canali social del giornale, l'immagine è apparsa anche fra le Stories del fuoriclasse del Milan: la scritta "Campioni d'Europa" fra i volti esultanti di mister Mancini e capitan Chiellini, il tricolore sulla pancia della Coppa, l'ammucchiata trionfale dei giocatori della Nazionale e, nell'angolo in basso a destra, l'inconfondibile logo de La Provincia con la "P" bianca che risalta sullo sfondo blu. Sulla grafica - creata dal content manager Simone Fini - Zlatan ha sovrascritto poche parole, ma piene di significati: "Niente male giocare in Serie A, la mia seconda casa. Congratulazioni". Una dichiarazione d'amore incondizionato per l'Italia che suona anche come una rivalsa nei confronti di quell'Inghilterra che troppo sbrigativamente ha detto addio al campionissimo di Malmoe. L'eco globale assicurata da un top influencer come Ibra, che su Instagram conta quasi 50 milioni di follower, è ovviamente motivo di grande soddisfazione per tutto il team de La Provincia. E la grafica ha dilagato anche su Facebook, dove - fino a questo momento - ha raggiunto 110 mila persone collezionando quasi 1.500 condivisioni.