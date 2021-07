Guarneri: "Italia, era ora! Complimenti a tutti"

CREMONA - "Io ho vinto il titolo europeo 53 anni fa, nel 1968. Era ora che l'Italia vincesse di nuovo". Sono le parole di Aristide Guarneri, 83 anni, ex campione dell'Inter di Herrera e della Nazionale. "Mi è spiaciuto non vedere in campo Bastoni, lo aspetto ai Mondiali il prossimo anno, se lo merita. Vialli? Amico di Mancini, per gli sportivi cremonesi è sempre un simbolo, bravo anche lui. Complimenti a tutti gli Azzurri".