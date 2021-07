Personale scolastico, vaccini senza prenotazione dal 17 al 21 luglio

CREMONA - L’imminente avvio dell’anno scolastico pone l’attenzione sull’importanza di raggiungere la massima copertura vaccinale possibile tra gli insegnanti e gli operatori scolastici, essenziale per la ripresa in sicurezza delle lezioni nel mese di settembre. Per questo, Regione Lombardia ha avviato con la propria Unità di Crisi un’iniziativa volta ad incrementare ulteriormente l’adesione alla campagna vaccinale, mettendo a disposizione delle ATS una quota dedicata di dosi di vaccino Moderna che, prevedendo il richiamo dopo 40 giorni, garantisce il completamento del ciclo vaccinale entro l’inizio dell’anno scolastico.

Dal 17 al 21 luglio, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, collaboratori scolastici, potranno accedere direttamente alla vaccinazione, senza prenotazione:

a Cremona, Cremona Fiera c/o Ca’ de Somenzi, Piazzale Zelioli Lanzini n. 1, dalle ore 8.00 alle ore 19.00

a Crema, Ex Tribunale, Via Macallè n. 11/c, dalle ore 9.00 alle ore 17.00



Il personale scolastico interessato dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria, carta di identità ed autocertificazione che assicuri l’appartenenza alla categoria “insegnante/operatore scolastico”. Ats Val Padana evidenzia che questa iniziativa è rivolta al personale scolastico che non sia ancora prenotato sul portale di Poste Italiane, non risulti essere positivo al Covid-19 o sia guarito da almeno tre mesi dal Covid-19. “Quest’iniziativa rappresenta un’ulteriore, imperdibile opportunità per tutto il personale scolastico che ad oggi, per qualunque motivo, non si è ancora vaccinato - ha dichiarato il Direttore Generale dell’ATS della Val Padana, Salvatore Mannino - e si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che la nostra ATS ha messo, in campo sin dallo scorso anno, per accompagnare e mettere in sicurezza il mondo della scuola nel contesto pandemico.”