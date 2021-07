Vaccini 12-19 anni: nuovi slot dal 23 agosto

MILANO - Con l'avvicinarsi del prossimo anno scolastico, Regione Lombardia ha avviato il progetto “Rientro a scuola in sicurezza” che, tra le altre iniziative, vede l'apertura dal 23 agosto di nuovi slot per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni, per la prenotazione della prima dose. Per il progetto verrà utilizzato il vaccino Pfizer.

La prenotazione sarà attiva per due fasce d'età: cittadini dai 12 ai 17 anni e Over 18 (compresi i nati nel 2003), e potrà essere effettuata accedendo alla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e scegliendo uno dei Centri Vaccinali delle province di Cremona e Mantova.



Attenzione: per i nati nel 2009 sarà necessario aver compiuto 12 anni il giorno dell'appuntamento. I minori di 18 anni devono presentarsi al Centro Vaccinale accompagnati da un genitore o tutore legale, muniti del Consenso Informato (scaricabile dal portale di Regione Lombardia al link https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid).





ATS Val Padana ricorda come la vaccinazione per questa fascia di età rappresenti un vantaggio non solo per i giovani, ma per tutta la popolazione: oltre a ridurre la possibilità di contrarre la malattia in forma grave, infatti, limita la trasmissione del virus tra i ragazzi e gli adulti o anziani vulnerabili.

La copertura vaccinale ridarà inoltre agli studenti la possibilità di tornare a scuola in presenza, mettendo da parte la didattica a distanza che ha influito negativamente sia sul rendimento che sull'approccio stesso dei ragazzi rispetto alle lezioni.

Per questo motivo ATS conta anche sulla collaborazione dei Pediatri di famiglia e dei Medici di Medicina Generale affinché promuovano la campagna vaccinale, rendendosi parte attiva del progetto: a riguardo, la Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP) ha realizzato un Decalogo dei Pediatri di Famiglia con le tante buone ragioni per le quali è utile vaccinare gli adolescenti contro il Covid-19.