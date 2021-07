Green pass con una dose per ristoranti al chiuso ed eventi dal 5 agosto

ROMA - L’obbligatorietà del Green Pass sarà estesa per l’accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi. Il Green pass per accedere a ristoranti ed altre attività ed eventi dal 5 agosto sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti. È quanto emerge al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi.

RINVIO DI DUE SETTIMANE

L’entrata in vigore del Green pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi.

DISCO CHIUSE

Le discoteche resteranno chiuse. Lo ha deciso la cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi: Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di Green pass. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l’apertura, con nuove regole.