«Due milioni di euro per il completamento della tangenziale di Soresina»

SORESINA - “Finalmente, dopo molti anni di battaglie, siamo riusciti ad ottenere 2 milioni per la tangenziale di Soresina” lo fanno sapere il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni e il collega della Lega Federico Lena, a seguito dell’approvazione, questa mattina in aula consiliare, di un emendamento presentato durante l’assestamento di bilancio di Regione Lombardia.

“Si tratta di un’opera iniziata sette anni fa e rimasta incompleta – spiegano i consiglieri - un intervento molto importante e strategico per il territorio soresinese, in quanto alleggerirà il traffico pesante della zona, verso il bresciano e Cremona, e consentirà di collegare e servire meglio la zona industriale. Con queste risorse ora la Provincia potrà riprendere i lavori per proseguirne la realizzazione".