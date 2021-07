Allerta meteo, forti temporali in arrivo

CREMONA - La Regione Lombardia ha inviato un nuovo allerta arancione (moderata) per rischio di forti temporali sino alla mezzanotte. La fase acuta è prevista nel pomeriggio con attenuazione dei fenomeni durante la serata e nella notte. Confermata la forte instabilità con possibilità di fenomeni di media e alta severità.

Da giovedì 29 prossimo la situazione andrà a stabilizzarsi. Rimangono quindi in pre allerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità.

I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.