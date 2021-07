Rave party, due cremonesi presi con ketamina e cannabis

CREMONA - Nei giorni scorsi i carabinieri forestali di Montebruno, nell’ambito del dispositivo di vigilanza fissa nella località Pietranera, sita nel Comune di Rovegno (Ge), a margine di un “Rave Party” hanno fermato per un controllo due ventenni, cremonesi con precedenti di polizia anche per reati inerenti la legge sulle sostanze stupefacenti. I due sono stati quindi perquisiti e trovati in possesso di alcune dosi di “ketamina” e una modesta quantità di foglie essiccate di cannabis. I due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Genova per “illecita detenzione di stupefacenti per uso personale”.