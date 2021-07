DIRETTA Da Palazzo Lombardia, alle 14, il punto sull'andamento della campagna vaccinale

MILANO - In diretta da Palazzo Lombardia, a partire dalle ore 14, il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni, e il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, incontrano la stampa per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Lombardia.