Covid: Comitato Bioetica, su vaccino prevale scelta adolescente

ROMA - Se la volontà del minore di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, l'adolescente deve essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e "la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica". Lo scrive il Comitato Nazionale di Bioetica in un parere.



Per gli adolescenti con malattie per le quali la vaccinazione è raccomandata emerge l'obbligo dei genitori (rappresentanti legali) di garantire il miglior interesse "con ricorsi al comitato di etica clinica o ad uno spazio etico e, come extrema ratio, al giudice tutelare". (ANSA)