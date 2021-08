Progetto 'Movida amica', fondi regionali per i capoluoghi di provincia

MILANO - Da Regione Lombardia, grazie alle risorse dell'assestamento di bilancio, i fondi, per i capoluoghi di provincia per attuare il progetto della 'Movida amica'. "Abbiamo stanziato 150.000 euro - afferma l'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato - per finanziare gli straordinari delle Polizie locali della città capoluogo di provincia che vorranno impegnarsi in servizi di controllo notturno nei luoghi della movida".

"Le zone dell'aggregazione notturna - continua l'assessore - rappresentano un valore aggiunto per molte città lombarde, per questo abbiamo deciso di intervenire a supporto dei sindaci". "La vivibilità di una zona - aggiunge De Corato - genera ricadute positive anche per i commercianti e i residenti: il controllo del territorio è una condizione imprescindibile per ogni città".

"Nei prossimi giorni - conclude l'assessore De Corato - partirà una mia lettera ai sindaci dei Comuni di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, per avere un riscontro circa la loro partecipazione e il loro impegno al progetto soprannominato 'Movida amica'".