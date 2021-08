Suinicultura, Rolfi: "Serve unità di filiera"

MILANO - Si riunirà nuovamente a settembre il Tavolo suinicolo nazionale, previa ricomposizione, per lavorare su un indice di riferimento per l'Italia per il prezzo delle carni. Ad annunciarlo l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi.

"La Commissione unica nazionale – afferma l’assessore lombardo - è ferma a causa del ritiro da parte dei rappresentanti dei macellatori. La Commissione deve ricomporsi e rappresentare tutta la filiera, tornando a essere il luogo di determinazione partecipata, trasparente e concertata dei prezzi, a tutela dell'interesse di tutti gli attori coinvolti. La Lombardia ha chiesto si raggiunga la definizione di prezzi equi, tenendo in considerazione le variabili che incidono. Tra queste, i costi delle materie prime e i prezzi esteri".