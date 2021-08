Al servizio del territorio: modello Cremona in vetrina

CREMONA - La Fiera dal centro del territorio al servizio del territorio: è il tema della progettazione in corso che vede lavorare insieme il sistema città con Cà de’ Somenzi grande protagonista. A spiegarlo sono, da un lato, il sindaco Gianluca Galimberti e dall’altro il presidente di CremonaFiere Roberto Biloni. «Vogliamo rendere evidente — spiega Galimberti — un grande lavoro, silenzioso, ma costante, di costruzione di progetti e di apertura di nuove strade di sostenibilità. È un momento di grande attività progettuale su molti ambiti».

«Coerentemente con il piano di sviluppo approvato dai soci — aggiunge Biloni — le attività di CremonaFiere saranno sempre più integrate con il territorio. Non solo logisticamente, prevedendo attività anche al di fuori del quartiere fieristico, ma anche sul piano dei contenuti, sempre di più frutto di sinergie con il territorio».

Qualche esempio? «Il progetto — spiega il sindaco — che vede insieme le università presenti sul territorio, la Camera di commercio, la Fiera e che coinvolge anche la nostra Lgh, che troverà la sua collocazione nelle prossime Fiere Zootecniche. Tratteremo il tema dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, con un capitolo dedicato alla valorizzazione delle startup, che sono protagoniste della visione sul futuro tecnologico. Grazie al protocollo firmato a fine luglio fra Comune, Aem e Crit con lo scopo di creare un ambiente nel quale favorire la nascita di progetti innovativi e il loro sviluppo applicativo, le imprese emergenti avranno la possibilità durante la Fiera di accedere a uno spazio di 1.000 metri quadrati del building del Polo dell’Innovazione».

«Altro esempio — aggiunge Galimberti — è BeCare, un progetto di sistema con protagoniste la Cattolica e il Politecnico e il coinvolgimento di Fiera, Comune, Università, Camera di commercio e il finanziamento di Fondazione Comunitaria, progetto che intende approfondire il tema della tecnologia al servizio dei caregiver delle persone anziane e pone una attenzione sull’alimentazione e la formazione sempre a vantaggio di questo mondo. Anche in questo caso la sinergia fra la Fiera, le istituzioni e il settore è la dimostrazione che insieme possiamo innovare». C’è poi il lavoro con il mondo sportivo, così importante a Cremona.

«Qualche mese fa abbiamo siglato un protocollo con il Comune per attività ed eventi in ambito sportivo, da cui è già nato — spiega Biloni — il primo appuntamento dedicato al progetto Sport marketing digitale, di carattere internazionale e che ha visto 49 Paesi collegati online. Il prossimo momento di condivisione con la città sarà Cremona Musica, a settembre. Dopo i tradizionali appuntamenti business in Fiera e ai momenti artistico culturali con i principali attori del settore, alla sera porteremo artisti, operatori e spettacoli in prestigiose location cittadine come ad esempio il Cortile Federico II, la piazzetta Coppetti, palazzo Affaitati, oltre ad altre collaborazioni già in atto con il Museo del Violino e il Ponchielli. Insomma vogliamo rendere centrale la Fiera per il territorio e nel modo di rappresentare il nostro modello a livello nazionale». Infine c’è il progetto di Cremona Capitale mondiale del latte «a cui — aggiunge Galimberti — stiamo lavorando in maniera forte sempre in sinergia con il territorio, le università e in contatto con la Regione, ma sul quale daremo dettagli quando sarà in fase più avanzata. Tutte queste cose — spiega il sindaco — stanno dentro la ricerca di ulteriori alleanze territoriali: vogliamo prendere contatto con Montichiari e Anafij per costruire collaborazioni possibili. Sulla Fiera stiamo dando risposte con idee nuove e progetti che portano anche alla possibilità di finanziamenti».

«È — conclude Biloni — un concetto fieristico nuovo, un’interpretazione nata lo scorso anno — segnato dal Covid — e che ha portato i suoi frutti con lo sviluppo e l’accelerazione di importanti collaborazioni e ha ancora allo studio nuove iniziative con il territorio per portare anche nuove fiere già dal prossimo anno, anzi già da ottobre in cui ci sarà la prima edizione di PetsFestival dedicata agli animali domestici».