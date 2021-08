In provincia di Cremona 43 nuovi positivi

CREMONA - A fronte di 36.816 tamponi effettuati, sono 768 i nuovi positivi (2%), 43 in provincia di Cremona. Stabili i ricoveri in terapia intensiva. Crescono i pazienti ricoverati negli altri reparti (294 +11). Si registrano in Lombardia ancora due decessi.

[I DATI DI OGGI]