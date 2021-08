La prima vittima dell’estate è un 84enne

CREMA - Il primo decesso dopo 66 giorni negli ospedali provinciali per le conseguenze del Covid è stato registrato martedì al Maggiore di Crema: si tratta di un 84enne residente in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.

In provincia non si contavano nuove vittime dal 4 giugno. L’anziano non era vaccinato ed era stato trasferito a Crema un mese fa, dopo aver trascorso un paio di giorni al Nuovo Robbiani di Soresina, dove era arrivato dal San Matteo di Pavia. Le sue condizioni erano già considerate serie proprio per le complicazioni dovute al virus. Nel mese in cui è rimasto a Crema è sempre stato tenuto sotto ossigeno, in terapia semi intensiva. Il ricovero dell’anziano 84enne era stato il primo, dopo le due settimane di tregua, tra inizio e metà luglio: un periodo in cui il nosocomio cremasco era stato Covid free. Le condizioni del pavese si sono aggravate da inizio settimana. I medici cremaschi hanno provato a salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare.

Al momento, sono due i pazienti positivi ricoverati al Maggiore di Crema. Un numero dimezzato rispetto a lunedì: oltre al decesso, infatti, un contagiato è stato rimandato a casa in quanto le sue condizioni sono migliorate. Dovrà comunque seguire la terapia domiciliare e ovviamente restare in quarantena sino a quanto il tampone molecolare di controllo non risulterà negativo.

Al Maggiore di Cremona i ricoverati per il virus rimangono invece a quota dieci. «Ma registriamo un certo turnover – spiega il primario di malattie infettive Angelo Pan —: oggi (ieri, Ndc) due dimissioni, a fronte di due nuovi ingressi. In terapia intensiva non abbiamo nessun letto occupato da contagiati, in quanto i nostri pazienti vengono mandati a Pavia». La scelta della Regione è infatti di centralizzare questo tipo di cure in alcuni ospedali, per gestirle in maniera univoca.

Nel frattempo, la campagna vaccinale prosegue senza sosta coinvolgendo sempre più le fasce giovanili. Da lunedì saranno ancora gli adolescenti potrebbero aumentare ulteriormente, grazie alla decisione presa dal commissario straordinario del governo per l’emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo, che ha scritto alle Regioni e alle province autonome.

«Per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, ovvero della popolazione nella fascia di età 12-18 anni, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell'avvio della prossima stagione sportiva, dal prossimo 16 agosto si predispongano corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei vaccini anti-Covid dei giovani, anche senza preventiva prenotazione».

Da ricordare, a questo proposito, che è già aperta una corsia preferenziale anche per gli over 60. Sia CremonaFiere, sia negli altri hub del territorio provinciale, non serve prenotazione. Le dosi non mancano, come conferma il direttore sanitario dell’Asst di Crema Roberto Sfogliarini: «​​​​Abbiamo una finestra di 700 posti liberi per la prossima settimana da riservare alla prima somministrazione agli under 18. Altre 500 per gli adulti».

​​​Insomma c’è posto per tutti per un’accelerazione ulteriore della campagna nella seconda metà del mese. I minorenni ovviamente dovranno essere accompagnati dai genitori. CremonaFiere non chiuderà a cavallo di Ferragosto, mentre Crema fermerà le vaccinazioni solo sabato e domenica. L’ex tribunale rimarrà chiuso due giorni non per mancanza di dosi, ma per le agende vuote. «Nel frattempo – conclude Sfogliarini – andiamo avanti a un migliaio di somministrazioni al giorno, di cui il 70% sono richiami e il resto prime dosi».