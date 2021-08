Furto all'autoscuola: bottino di 2 mila euro

BOZZOLO - E’ di circa duemila euro in contanti, il bottino dei ladri che nella notte tra giovedì e venerdì, sono penetrati all’interno dell’autoscuola Nobile, in viale Calabria, nella zona industriale di Bozzolo.

La banda di malviventi, per entrare negli uffici e nell’autosalone, è passata da un altro capannone, dove conserva alcuni materiali l’azienda Chiribella. Le telecamere interne hanno immortalato tutta l’azione, con i ladri che sono entrati in 'scena' attorno all’una e hanno lavorato un’ora circa. Non vi sono segni di scasso, per cui, probabilmente, sono entrati da una finestra aperta nel modo vasistas (verso l’interno). Una volta dentro hanno abbattuto il muro che separa le due attività e hanno smurato la cassaforte.