In provincia di Cremona 24 nuovi positivi

CREMONA - Sono 333 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove aumentano di 7 i ricoveri in terapia intensiva, arrivati a 42. Sono 308 i ricoveri negli altri reparti, scesi rispetto a ieri, quando erano 317. Una vittima, per un totale di 33.857 da inizio pandemia. A Milano sono 92 i nuovi casi, 63 a Varese, 28 a Bergamo, 49 a Brescia, 24 a Cremona, 15 a Mantova, 14 a Monza, 13 a Lodi, 12 a Como, 11 a Pavia, 3 a Lecco e nessuno a Sondrio.