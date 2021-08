Lombardia virtuosa: è una delle tre regioni "a rischio basso"

CREMONA - La bozza del monitoraggio Iss-Ministero della Salute, all’esame oggi della Cabina di regia, conferma l'intero Stivale in zona bianca. La Lombardia è tra le tre regioni (insieme a Veneto e Lazio) classificate "a rischio basso", mentre per tutte le altre il rischio è valutato "moderato".

Se nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto, tuttavia i tassi salgono: secondo le rilevazioni del Ministero, nelle intensive si è arrivati a toccare quota 4,9% (con i 322 ricoverati del 10 agosto passati a 423 il 7 agosto), mentre nelle aree mediche la percentuale è del 6,2% (da 2.880 a 3.472). Scende ancora e si attesta ad 1,1 l’Rt, che la scorsa settimana era a 1,27. L’ulteriore ribasso conferma una tendenza in atto già da alcune settimane.

Le regioni con l’incidenza di casi per 100 mila abitanti più alta in Italia sono Sardegna con 156,4, Sicilia con 155,8 e Toscana con 127,3 sono. Nella classifica seguono Umbria (92,6), Emilia Romagna (87,5) e Calabria (81,4). Sono solo cinque le regioni sotto la soglia dei 50 casi per 100 mila abitanti: tra queste c'è anche la Lombardia con un valore di 34,9, in discesa rispetto a sette giorni fa, quando il tasso era a 42,4. Solo il Molise con 24,6 ha un'incidenza inferiore.