Al via la Settimana liturgica: preghiera, riflessioni e incontri

CREMONA - Incomincia domani, lunedì 23 agosto, la 71ª Settimana Liturgica Nazionale: la Cattedrale non sarà aperta per le visite turistiche dalle 8 alle 12.30 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Il Duomo sarà invece aperto ai turisti nelle fasce orarie pomeridiane, mentre al mattino, dal 23 al 26 durante i lavori, l’accesso sarà consentito solo ai partecipanti alla Settimana Liturgica.

L’edizione – dopo il rinvio del 2020 – prevede quattro mattinate di preghiera, riflessioni e incontri che si terranno in Cattedrale e saranno trasmessi in diretta sul portale diocesano e sul canale youtube ufficiale della Settimana Liturgica Nazionale. Ogni giornata inizierà alle 9 con la diretta della celebrazione del mattino, lasciando poi spazio alla parte congressuale secondo il programma.

In un video registrato proprio all’ombra della Cattedrale e rilanciato dal sito diocesi.it è il vescovo Antonio Napolioni a sottolineare l’importanza dell’evento. Invitando al contempo a partecipare fisicamente alle quattro mattinate di riflessione e preghiera oppure a seguirle online attraverso le dirette streaming che saranno diffuse sul canale YouTube Ufficiale della Settimana Liturgica Nazionale 2021 e sullo stesso sito della Diocesi di Cremona.

Il vescovo Antonio Napolioni



Guarda al recente passato e alla sofferenza che lo ha accompagnato, non ancora del tutto superata, Napolioni, per poi provare a declinare una prospettiva di ripresa: «Abbiamo bisogno di ripartire — è il richiamo di monsignor Napolioni — e di farlo dal perché e dal come. Abbiamo bisogno di farlo riunendoci, da credenti in assemblea liturgica, in preghiera, per rimetterci in cammino obbedendo a una necessità dell’anima e della storia che ci ha visto in questo tempo distanziati, isolati, talvolta chiusi su noi stessi. L’offerta del Vangelo si concretizza nell’Eucaristia domenicale che non è un rito privato, ma un’esperienza di popolo, di comunione».

E allora, ecco che la riflessione della Settimana Liturgica diventa momento cruciale: «Ben venga – conclude il vescovo di Cremona citando il titolo della Settimana Liturgica – una sosta per riflettere con autorevoli studiosi e testimoni su cosa significa rispondere alla Parola di Gesù: ‘Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io davvero sono in mezzo a loro’, con le diversità che ci caratterizzano».

La partecipazione alla Settimana Liturgica è possibile iscrivendosi gratuitamente all’evento sul sito ufficiale oppure compilando i moduli per l’iscrizione direttamente in Cattedrale, presso il punto segreteria della Settimana Liturgica, durante i giorni dell’evento. Per partecipare fisicamente, invece, sarà necessario presentare il Green Pass.

La Cattedrale aprirà e si inizierà la registrazione delle presenze alle 8.15. Si entrerà da un unico ingresso da piazza del Comune (porta di destra guardando la facciata principale) e ci si disporrà distanziati in fila con mascherina per il controllo della certificazione verde e la registrazione quotidiana delle presenze. Sarà quindi consegnato il Pass della Settimana Liturgica da tenere sempre in evidenza, perché attesta gli avvenuti controlli. Si uscirà dalla Cattedrale solo dai transetti.