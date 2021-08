San Daniele-Polesine: gemellaggio tra le due sponde del Po

SAN DANIELE PO - Sabato 28 agosto il sindaco di San Daniele Po, Davide Persico, consegnerà ufficialmente l’attestato di Comune virtuoso del 2019 al sindaco del Comune di Polesine Zibello, Massimo Spigaroli. Da una analisi relativa alla applicazione dei principi della Carta del Po per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente fluviale i due Comuni si sono infatti distinti per l’attenzione dedicata al fiume, con la realizzazione di eventi e infrastrutture dedicate alla protezione e alla promozione del Po e del suo ecosistema, valorizzandone le bellezze e avvicinando i cittadini e le organizzazioni locali alla sua fruizione. L’evento di sabato sarà un’occasione per promuovere un gemellaggio ideale fra le due sponde del fiume, nell’ambito della riserva MaB (Man and Biosphere) Po Grande riconosciuta dall’Unesco. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Riserva MaB, e avrà anche lo scopo di presentare la undicesima edizione della “discesa del Po”, che si svolgerà i prossimi 11 e 12 settembre. In particolare, la tappa dell’11 settembre prevede la partenza alle ore 9 da Isola Pescaroli con arrivo alle ore 13.30 a Casalmaggiore.