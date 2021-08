In provincia di Cremona 16 nuovi positivi

CREMONA - Sono 16 i positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Sono 178 i casi riscontrati nell'arco dell'ultima settimana, contro i 165 dei sette giorni precedenti. Oggi in Lombardia risultano 518 contagi, ovvero l'1,2% dei 41.623 tamponi processati. Il totale dei ricoveri è in leggere crescita: +2 in terapia intensiva e +9 nei reparti ordinari. In tutto sono 374 i letti occupati da pazienti Covid negli ospedali lombardi.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 41.623, totale complessivo: 13.295.296

- i nuovi casi positivi: 518

- in terapia intensiva: 45 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 329 (+9)

- i decessi, totale complessivo: 33.887 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 142 di cui 56 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 69;

Como: 25;

Cremona: 16;

Lecco: 20;

Lodi: 14;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 57;

Pavia: 38;

Sondrio: 6;

Varese: 23.