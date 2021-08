In provincia di Cremona 32 nuovi positivi

CREMONA - Sono 32 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia i casi conteggiati sono 605 a fronte di 39.028 tamponi effettuati (1,5%) con un lieve aumento dei ricoverati: sono 11 in più rispetto a ieri i letti occupati nei reparti ordinari mentre nelle terapia intensive si registrano due dimissioni.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 39.028, totale complessivo: 13.334.324

- i nuovi casi positivi: 605

- in terapia intensiva: 43 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 340 (+11)

- i decessi, totale complessivo: 33.892 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 173 di cui 63 a Milano città;

Bergamo: 52;

Brescia: 96;

Como: 41;

Cremona: 32;

Lecco: 18;

Lodi: 14;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 44;

Pavia: 34;

Sondrio: 7;

Varese: 34.