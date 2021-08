Auto, camion, bus, moto: ne abbiamo uno a testa

CREMONA - Con poco più di diecimila veicoli ‘nuovi di fabbrica’ circolanti, per la precisione 10.466 (stiamo parlando delle seguenti sette categorie: auto, autobus, autocarri, motrici, rimorchi motocicli e motocarri), Cremona si attesta al nono posto (in valore assoluto) tra le dodici province lombarde per immatricolazioni.

Il dato - che è quello ufficiale, fornito dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra) — è relativo al 2020. In quell’anno in provincia di Milano sono circolati 107.039 veicoli nuovi, praticamente dieci volte quelli presenti in provincia di Cremona, seguita nella classifica da Lecco (10.378 veicoli nuovi), Lodi (6.755) e Sondrio (4.439).

Dietro Milano ci sono Brescia, Bergamo e Varese, tutte con un parco di veicoli nuovi tra i 30 e 40 mila, seguono poi, nell’ordine, Monza 28.400 veicoli nuovi), Como (21.024), Pavia (15.627) e Mantova (11.151). Se si guarda alla suddivisione per tipologie di veicoli, si nota come a Cremona (come ovunque) il grosso riguardi le autovetture (8.163) seguite da motocicli e autocarri (rispettivamente con 1.056 e 1.054 unità). Completano il quadro i 7 autobus, le 71 motrici, i 104 rimorchi e gli 11 motocarri.



Scenario e numeri cambiano, e non di poco, se si passa dai veicoli nuovi alla «consistenza dell’intero parco veicolare» (analizzato sempre le stesse sette tipologie di mezzi). A livello provinciale, nel 2020 ne erano in circolazione 291.651, la gran parte autovetture (225.020). In quello stesso anno, in tutta la Lombardia il parco veicolare si è attestato a 8.195.688 unità. Anche in questo caso la parte del leone spetta alla provincia di Milano, con 2.392.852 veicoli (come si vede c’è una proporzione inferiore, rispetto a Cremona, nel raffronto con i veicoli ‘nuovi di fabbrica’). Sopra il milione di veicoli, oltre a Milano, c’è soltanto la provincia di Brescia (1.085.526), seguita da Bergamo (940.196). Anche in questa classifica sono le stesse tre province (Lecco, Lodi e Sondrio) a far figurare un numero inferiore di veicoli.

Quanto alla suddivisione tra le varie tipologie di veicoli, in provincia di Cremona sono circolanti, come detto, 225.020 autovetture, 305 autobus, 26.450 autocarri, 1.048 motrici, 2.446 rimorchi, 35.534 motocicli e 848 motocarri.

Interessante anche il dato che riguarda i Comuni capoluogo. In quello di Cremona il parco veicolare, sempre nel 2020, si è attestato a 57.486 veicoli, il 19,7% di tutti quelli circolanti in provincia, praticamente un quinto. Quanto alla suddivisione tra le varie tipologie e i veicoli, nel Comune di Cremona risultano circolanti 44.846 autovetture, 116 autobus, 3.990 autocarri, 207 motrici, 473 rimorchi, 7.765 motocicli e 89 motocarri.