Vaccinazioni 12-19 anni, accesso libero fino al 12 settembre

CREMONA - Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta vaccinale per i ragazzi che dal 13 settembre inizieranno la frequenza scolastica, anche in provincia di Cremona, in linea con le indicazioni dell’Unità di Crisi di Regione Lombardia, da lunedì 6 settembre a domenica 12 settembre è attivo l'accesso libero nei centri vaccinali Covid per la fascia di età 12-19 anni. A tale proposito, grazie alla collaborazione attiva fra l'Ats Val Padana e le ASST di Cremona e Crema, sono state organizzate linee vaccinali dedicate: nei centri vaccinali di Cremona e Crema medici pediatri saranno disponibili per fornire consulenza, supporto e accompagnamento ai ragazzi interessati e ai loro genitori. Per accedere alla vaccinazione basta avere la tessera sanitaria e un documento di identità, non essere ancora vaccinato contro il Covid-19, non prenotato sul portale di Poste Italiane, non positivo al Covid-19 o guarito da almeno 3 mesi dalla malattia. Si ricorda inoltre che i minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore, tutore legale o delegato e muniti del Consenso Informato.

I giovani cittadini cremonesi interessati potranno raggiungere i seguenti centri vaccinali della provincia nei giorni ed orari indicati: