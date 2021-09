Un positivo e una vittima in provincia di Cremona

CREMONA - In provincia di Cremona nelle ultime 24 ore si è riscontrato solo un positivo al Coronavirus, ma il Covid è tornato a mostrare il suo volto letale mietendo una nuova vittima. In Lombardia i casi registrati sono 177 su 12.683 tamponi eseguiti per una tasso di positività dell'1,3%. Tre i decessi: da febbraio del 2020 le vittime ufficiali del Covid in Lombardia sono 33.936. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi sono 56 i letti occupati da pazienti Covid (-2 rispetto a ieri), mentre nei reparti di area medica i ricoverati sono 375 (+10). Aumentano i dimessi e/o guariti: sono 827.540.

I nuovi casi per provincia: