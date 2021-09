In provincia di Cremona 24 nuovi positivi

CREMONA - Nelle ultime 24 ore sono 24 i nuovi positivi rilevati in provincia di Cremona sui 510 casi registrati in tutta la Lombardia. Alla luce dei 58.238 tamponi effettuati in regione, il trasso di positività si attesta allo 0,8%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2), ma crescono leggermente i letti occupati negli altri reparti (+9).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 58.238, totale complessivo: 13.866.499

- i nuovi casi positivi: 510

- in terapia intensiva: 54 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 384 (+9)

- i decessi, totale complessivo: 33.937 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 121 di cui 43 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 58;

Como: 19;

Cremona: 24;

Lecco: 10;

Lodi: 13;

Mantova: 31;

Monza e Brianza: 39;

Pavia: 36;

Sondrio: 3;

Varese: 89.