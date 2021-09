AttrACT: "Così favoriamo gli investimenti sul territorio"

CREMONA - "Desidero informare i sindaci della provincia di Cremona, e più in generale gli stakeholders economici, dell’apertura di AttrACT, uno strumento di Regione Lombardia, aggiornato rispetto alle passate edizioni, per valorizzare il territorio con nuovi insediamenti economici e progetti di investimento da parte di potenziali investitori nazionali ed esteri", annuncia Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia. "Con questo sportello creato in collaborazione con le Camere di Commercio - prosegue Guidesi - diamo la possibilità ai Comuni di presentare le opportunità insediative e i progetti di investimento; da quest’anno possono partecipare aggregazioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitane. Rispetto alla passata edizione, tra le tipologie di offerta, abbiamo incluso i progetti di riqualificazione e sviluppo urbano e, tra le funzioni d’uso ammissibili, integrato gli impianti sportivi; abbiamo anche ridotto, sulla base dell’esperienza maturata, il requisito di superficie minimo per le aree edificabili a 5000 mq e scelto di non applicare il requisito minimo di superficie di 1000 mq per gli edifici con destinazione d’uso direzionale".

L'assessore quindi specifica: "Contemporaneamente alla messa a disposizione della misura abbiamo lanciato un nuovo sito www.investinlombardy.com che rappresenta la porta d’accesso in cui gli investitori possono conoscere le opzioni offerte dal territorio cremonese ed essere assistiti per tutte le fasi del progetto che intendono sviluppare. Le candidature possono essere presentate sul sito: servizionline.lom.camcom.it. Tutti gli enti locali lombardi tornano ad essere protagonisti grazie a questa opportunità di visibilità e promozione dei loro territori. Presenteremo nei prossimi mesi altri strumenti che prevedono la partecipazione progettuale dei territori con la ricetta vincente del connubio pubblico privato. Il programma AttrACT ha già permesso alla Lombardia di crescere in numero di investitori e confermarsi la Regione più attrattiva d’Italia e tra le maggiori in Europa. Per questo abbiamo riproposto il progetto rinnovato, con la consapevolezza che insieme ai sindaci faremo diventare la Lombardia ancora più grande.