Sono 13 i nuovi positivi in provincia di Cremona

CREMONA - Sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagiati in Lombardia è in lieve aumento rispetto ieri: i casi conteggiati sono 655 sui 50.400 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'1,2%. In leggero rialzo anche il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi: +1 nelle terapie intensive e +2 negli altri reparti. Sei le vittime mietute dal Covid.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 50.400, totale complessivo: 13.916.899

- i nuovi casi positivi: 655

- in terapia intensiva: 55 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 386 (+2)

- i decessi, totale complessivo: 33.943 (+6)

I nuovi casi per provincia: