Vaccino agli adolescenti, prorogato l'accesso senza prenotazioni

CREMONA - In questa fase finale della campagna di vaccinazione massiva, anche per i prossimi giorni e fino al 19 settembre, è stato prorogato l'accesso libero per la fascia di età 12-19 anni, nei centri vaccinali Covid del territorio di ATS della Val Padana.

A tale proposito, grazie alla collaborazione attiva con le ASST di Crema, Cremona, Mantova e con l’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, sono state organizzate linee vaccinali dedicate e, in alcune sedi, come di seguito riportato, medici pediatri saranno disponibili per fornire consulenza, supporto ed accompagnamento ai ragazzi interessati e ai loro genitori.

Per accedere alla vaccinazione basta avere la tessera sanitaria e un documento di identità, essere un soggetto non ancora vaccinato contro il Covid-19, non prenotato sul portale di Poste Italiane, non positivo al Covid-19 o guarito da almeno 3 mesi dalla malattia. Si ricorda inoltre che i minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore, tutore legale o delegato e muniti del Consenso Informato.

IN PROVINCIA DI CREMONA

Cremona: presso Centro Vaccinale Sapiens (via Adelio Stefanoni, 1 - Costa Sant'Abramo-Castelverde), dal 14 al 19 settembre, dalle ore 8 alle 18. Un pediatra sarà presente per offrire consulenza ai genitori.

Casalmaggiore: Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis (via Baslenga), lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 12 alle 18.

Crema: Centro Vaccinale ex Tribunale (via Macallè, 11/C), martedì 14, mercoledì 15 e venerdì 17 settembre dalle 8 alle 14; giovedì 16 settembre dalle ore 8 alle ore 17, sabato e domenica chiuso. Un pediatra è disponibile telefonicamente per offrire consulenza ai genitori.