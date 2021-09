Isola Dovarese, incidente auto-tir: due feriti

ISOLA DOVARESE - Traffico bloccato lungo la via Mantova per un incidente tra un mezzo pesante e un'auto avvenuto all'altezza dell'incrocio con Isola Dovarese. Due le persone ferite: un 24enne e un 35enne sono stati trasportati all'ospedale di Cremona. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante. Sul luogo dell'incidente la Polstrada di Casalmaggiore per i rilievi e la Polizia locale per il traffico.