In provincia di Cremona 16 positivi, la situazione epidemiologica continua a migliorare

CREMONA - La situazione epidemiologica continua a migliorare: nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati rilevati 573 nuovi positivi al Coronavirus - di cui 16 in provincia di Cremona - a fronte di 52.296 tamponi effettuati, pari ad una quota dell'1%. Resta stabile il numero dei ricoverati: 494, di cui 57 in terapia intensiva e 437 nei reparti ordinari. Nove i decessi che portano il computo complessivo delle vittime lombarde del Covid a 33.977 dall'inizio della pandemia.

Se la situazione dell’epidemia di Covid-19 in Italia è in miglioramento, solo alla fine della prossima settimana sarà possibile avere un quadro più realistico: «È allora che potremo vedere i primi dati che potranno darci un’idea degli effetti della riapertura delle scuole», dice all’Ansa il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook "Coronavirus-Dati e analisi scientifiche". Un elemento negativo, aggiunge, è il calo delle vaccinazioni, con il 30% in meno di prime dosi somministate nell’ultima settimana rispetto a quella precedente. «Nell’ultima settimana i positivi sono diminuiti del 16%, al momento il Covindex è 0,86», aggiunge Sestili riferendosi all’indice confrontabile all’indice di contagio Rt e che viene calcolato sulla base del rapporto tra il numero dei nuovi casi positivi e i tamponi eseguiti. «Il fatto che l’indice sia inferiore a 1 è positivo e lascia supporre che i contagi dovrebbero continuare a diminuire».