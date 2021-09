Green pass e igiene: pizzeria-kebab chiusa per 5 giorni

CREMONA - Carabinieri in azione nella zona a ridosso dei giardini pubblici per verificare l'applicazione delle misure anti contagio nei locali. La sanzione più pesante è stata inflitta alla pizzeria-kebab di via Guarneri del Gesù, che è stata chiusa per 5 giorni: il locale era privo di qualsiasi strumento per il controllo dei Green pass. Inoltre sono state rilevate infrazioni in materia di igiene e uno dei clienti all'interno dell'esercizio è stato 'pizzicato' senza certificazione verde: per lui e per il titolare della pizzeria-kebab sono scattate sanzioni per un totale di 800 euro.

Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Cremona, insieme ai colleghi Nucleo Anti Sofisticazioni, ha coinvolto anche due bar: uno in via Guarneri del Gesù, dove non sono state riscontrate irregolarità, e un altro in piazza Roma, dove il titolare è stato sanzionato per la carenza dei requisiti igienico sanitari.