Gli studenti nei container fino a Natale

MONTICELLI - Il ritorno degli studenti nell’edificio scolastico di via Martiri avverrà all’inizio del 2022, subito dopo le festività natalizie durante le quali sarà compiuto il trasloco. Intanto però il ritardo sul cronoprogramma dei lavori preoccupa la minoranza consigliare: l’ulteriore permanenza nei moduli prefabbricati – che interessa attualmente le classi prime, seconde e quarte elementari – non era infatti preventivata a livello di conti economici e apre le porte ad una serie di interrogativi, che sono stati esplicitati attraverso una interrogazione depositata nei giorni scorsi. Il gruppo di opposizione ‘Monticelli Bene Comune’, guidato da Pietro Aimi, sottolinea che «in consiglio comunale quando venne approvata l’opera riguardante il servoscala venne assicurato che il termine dei lavori sarebbe rimasto invariato, salvo imprevisti». La consegna dei lavori (che risale al 7 settembre 2020) prevedeva una durata del cantiere pari a 365 giorni e di conseguenza anche l’affitto dei moduli prefabbricati è stato concordato per il periodo di un anno.