Caos caccia, Fratelli d'Italia: "I funzionari vanno rimossi"

MILANO - Fratelli d'Italia chiede la rimozione dei funzionari regionali dopo il caso che ha determinato la sospensione temporanea della stagione venatoria: "Ormai è noto che la gestione faunistico venatoria in Regione Lombardia è allo sbando completo - scrive il consigliere di FdI Barbara Mazzali in una lettera indirizzata al governatore Attilio Fontana -. La colpa non può che essere attribuita all'incapacità della Direzione generale preposta a svolgere le proprie funzioni". Quindi prosegue: "È giunto il momento di prendere seri e concreti provvedimenti. Grazie all'incapacità della Direzione Generale Agricoltura oggi a pagare le conseguenze di questa mancanza di competenza tecnico-amministrativa e di programmazione saranno agricoltori, cacciatori, armerie, allevamenti AATV e AFV". Poi, l'affondo: "Sono a chiederLe la rimozione di tutto il personale dirigenziale della DG Agricoltura, che ha dimostrato tutta la sua incapacità, come già più volte in questi anni le avevo segnalato. Sono a chiederLe che intervenga sull'assessore al fine di garantire ai cittadini lombardi dirigenti con le professionalità adeguate e capaci di fare le corrette programmazioni".