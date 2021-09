Green pass: attacchi no vax alla Cisl di Crema, Mantova, Piacenza

CREMA - «Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alle strutture territoriali della Cisl di Crema Mantova, Piacenza le cui sedi sono state oggetto l'altra notte di azioni alquanto provocatorie da parte di gruppi neo nazisti e no vax».

La Cisl respinge con forza questi attacchi pretestuosi e fuori luogo nei confronti della linea chiara della nostra organizzazione sullo strumento del green pass

È quanto dichiara in una nota il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra. «La Cisl respinge con forza questi attacchi pretestuosi e fuori luogo nei confronti della linea chiara della nostra organizzazione sullo strumento del green pass. Le nostre strutture, a tutti i livelli, non si faranno intimidire nella loro azione sindacale libera e responsabile a sostegno della campagna vaccinale che va portata avanti con coerenza e determinazione per combattere il Covid e ridurre le conseguenze negative della pandemia sul sistema sanitario, sulle filiere produttive in modo da salvaguardare i livelli occupazionali ed i salari».