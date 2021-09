In provincia di Cremona 15 positivi e nessuna vittima

CREMONA - Diminuiscono nelle ultime 24 ore in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive (-2, 58) e nei reparti (-13, 401). Sono 478 i nuovi contagi, 15 a Cremona, su 66355 tamponi effettuati, per un tasso di positività in discesa allo 0,72% (ieri 0,9%).

I decessi sono stati 8 - nessuno a Cremona -, per un totale complessivo di 34.012 morti da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia: 146 a Milano, 36 a Bergamo, 73 a Brescia, 15 a Como, 15 a Cremona, 5 a Lecco, 9 a Lodi, 8 a Mantova, 38 a Monza Brianza, 35 a Pavia, 9 a Sondrio e 74 a Varese.

Letizia Moratti

«7,5 milioni i cittadini lombardi immunizzati (con ciclo vaccinale completato), l’83,3% dei vaccinabili». Lo scrive su Twitter il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Domani la campagna vaccinale della Regione «raggiungerà questo importante obiettivo, mentre continuano a salire le adesioni che ad oggi sfiorano gli 8 milioni. Forza, vacciniamoci!», aggiunge Moratti.

IN ITALIA.

Sono 3.525 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.797. Sono invece 50 le vittime in un giorno (ieri erano state 52). Sono 357.491 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 277.508. Il tasso di positività è dell’1%, in calo rispetto al dato di ieri (1,4%). Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.497, ovvero 56 meno di ieri.