In provincia di Cremona due nuovi positivi

CREMONA - Con 14.562 tamponi eseguiti è di 136 il numero di casi di Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale dello 0,9%. Sono il leggero aumento i ricoveri: 62 in terapia intensiva (+1) e 389 negli altri reparti (+10). Quattro i decessi che portano il totale a 34.026. Lo riferisce il bollettino quotidiano sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Per quanto riguarda le province, sono stati segnalati 64 casi a Milano, di cui 31 in città, 12 a Sondrio, 11 a Bergamo, 10 a Brescia, 8 a Monza, 7 a Mantova, 3 a Lodi e Como, 2 a Cremona e Pavia e 1 rispettivamente a Lecco e Varese.