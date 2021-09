Centinaio: "A Bruxelles delirio ambientalista radical chic"

ROMA - «A Bruxelles sono in preda a un delirio ambientalista radical chic e sono convinti che l’agricoltura inquini, sia nemica dell’ambiente, sia una faccenda di basso profilo. Hanno distrutto la politica agricola con questa ossessione verde»: sono le dichiarazioni del sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio riportate da La Verità. L’esponente della Lega, spiegando come sul cibo sia in atto una guerra economica gigantesca, ha affermato: «Bisogna esserci per contare e contrastare. E la battaglia vera oggi è difendere i nostri prodotti, comunicare i nostri prodotti, farli conoscere anche con il turismo». E sul proprio profilo Twitter ha aggiunto: «Con la scusa del green deal hanno lanciato una sfida a tutto ciò che non è omologato dalle multinazionali. “Cara” Europa stai esagerando».