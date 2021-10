Tentano di rubare gasolio, denunciati tre rumeni

CASTELLEONE - I carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per tentato furto aggravato tre cittadini rumeni, tra i 25 ed i 32 anni, residenti a Castelleone e tutti pregiudicati. L’attività investigativa dei militari ha preso il via sul finire di agosto quando, nella tarda serata del 30, dei malviventi hanno forzato la recinzione di una ditta di calcestruzzo a Gombito per tentare di rubare il gasolio dai mezzi d’opera del cantiere. L’attivazione del sistema di allarme però era riuscito a metterli in fuga.

Il rapido intervento dei carabinieri aveva permesso di individuare e fermare, a poca distanza dal cantiere, un’auto con a bordo tre uomini, uno dei quali sporco di sabbia e con alcuni tagli sulle mani. Nel corso del successivo sopralluogo, a poca distanza dal punto in cui la rete di recinzione era stata tagliata, i militari avevano rinvenuto un tubo in gomma e alcune taniche di plastica, tra cui una sporca di sangue. I militari avevano inoltre individuato e repertato altre tracce ematiche accanto al tappo del serbatoio di un escavatore.

La visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali e private, unita agli elementi raccolti fino a quel momento, ha consentito agli inquirenti di acquisire a carico dei tre cittadini rumeni rilevanti indizi di colpevolezza e quindi denunciarli alla Procura della Repubblica di Cremona.