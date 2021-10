Stagno Lombardo, un'intera camera da letto gettata in strada

STAGNO LOMBARDO - Si sono disfatti di una camera da letto gettandola in aperta campagna, lungo la strada che collega Stagno Lombardo a Bonemerse. E ancora una volta sono stati i volontari del gruppo di protezione civile del paese rivierasco a ripulire e porre rimedio ad un gesto di inciviltà. Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino che, di passaggio, ha notato un televisore, le doghe di un letto, un materasso e mobili di ogni genere gettati dall’argine. Il primo cittadino del paese Roberto Mariani non ci sta. «Credo sia veramente intollerabile e inaccettabile nel 2021, che vi siano persone incivili, insensibili e vigliacche che ancora abbandonano rifiuti sul territorio. La nostra amministrazione, come tutte le altre, ormai da anni oltre al servizio di raccolta rifiuti porta a porta, mette a disposizione piazzole ecologiche per smaltire qualsiasi rifiuto e, invece esistono ancora dei personaggi ignobili che combinano questo. Vergognatevi. Qualcuno però questa volta vi ha visto e non si userà la mano leggera. Un grazie alla protezione civile Lo stagno che ha provveduto a recuperare il materiale e a portarlo alla piazzola ecologica».