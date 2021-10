Vanoli, fiocco rosa: è nata Mya Jennifer Miller, figlia di Malcolm

CREMONA - Ieri non ha disputato la gara della sua Vanoli contro la Fortitudo Bologna e molti,non vedendolo in formazioni, si sono preoccupati che il forte giocatore americano potesse essersi infortunato. Invece, col permesso della società, Malcolm Miller era volato negli Stati Uniti per assistere la moglie durante il parto della loro primogenita. E nella notte americana è nata Mya Jennifer, per la soddisfazione di mamma e papà. Come annunciato da coach Paolo Galbiati, Malcolm sarà a disposizione di club e compagni già dalle prossime ore. Benvenuta nella vanolifamily Mya Jennifer!