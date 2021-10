Incidente a Castelverde, motociclista ferito in modo serio

CASTELVERDE - Attimi di paura lungo la provinciale 40 tra Castelverde e Costa Sant’Abramo. Un motociclista di 47 anni è rimasto ferito in modo serio: è stato trasportato in ospedale a Cremona in regime di massima urgenza. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo, residente in paese, avrebbe perso il controllo della sua due ruote cadendo rovinosamente a terra e finendo per incastrarsi sotto il guard rail. Sul posto un’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Cremona e i vigili del fuoco di Cremona.