I 100 anni di Pierina, più forte della disabilità e del Covid

SOSPIRO - Pierina Volpari, ospite di Fondazione Sospiro, nella residenza sanitaria per disabili, ha spento 100 candeline. Dopo aver lottato contro il Covid lo scorso anno, e aver vinto, ha raggiunto il secolo di vita. Un traguardo che attesta l’attenzione con cui medici, infermieri e operatori della struttura rivolgono non solo all’aspetto intellettivo, ma anche a quello fisico delle persone con disabilità. Arrivare a 100 anni, nonostante la disabilità che accompagna Pierina dalla nascita, è davvero un evento straordinario che, a memoria, nessuno ricorda sia mai accaduto all’interno delle residenze per disabili della struttura.

Volpari, nata il 18 ottobre 1921 a Sesto Cremonese, originaria di una famiglia contadina, di origini molto umili, è rimasta a casa accudita dai parenti sino al 1969, anno in cui è stata trasferita in Fondazione. L’aggravarsi delle sue condizioni di disabilità intellettiva hanno costretto i suoi cari a prendere questa decisione e da allora è residente nella Rsd 4B. Tante persone che condividono con lei il nucleo abitativo hanno voluto festeggiare questo momento. Presenti il presidente Giovanni Scotti, il direttore generale Fabio Bertusi, il direttore del dipartimento delle disabilità Serafino Corti, la coordinatrice della Rsd 4B Monika Szewczyk con medici, infermieri e operatori e la tutrice (dal 2015) Elisa Pagliari.