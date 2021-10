Casalmorano, la Castello Italia diventa francese

CASALMORANO - I tubi di plastica prodotti a Casalmorano, alla Castello Italia, volano Oltralpe. La storica società italiana, specializzata nell’estrusione di prodotti in poliammide e poliuretano per il settore automobilistico e l’automazione industriale, è diventata francese. A rilevarne il pacchetto di maggioranza è stato il gruppo ARaymond, che fa capo alla famiglia Raymond, leader mondiale nei raccordi speciali e nella componentistica varia per il settore automotive. A cedere le quote di partecipazione è stato il fondo Arcadia, che in tre anni di gestione ha permesso a Castello di aumentare il numero dei dipendenti di circa il 70 per cento (ora sono settanta, più venti interinali) e di portare i ricavi da 17,6 milioni di euro (2017) agli attuali 30 milioni.

«Abbiamo definito un preciso piano industriale - spiega l’amministratore delegato di Castello Italia, Pierluigi Testa – e nonostante la pandemia siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Insieme ad Arcadia abbiamo lavorato con visione a lungo termine, velocità e coerenza industriale. E ringrazio il fondo per averci venduti al gruppo ARaymond, il soggetto migliore con il quale proseguire la nostra storia. Per noi è una straordinaria opportunità e questa è una giornata storica, che cambierà il nostro futuro: quando si riesce a sviluppare un efficace sistema di collaborazione basato su valori comuni, allora anche gli obiettivi diventano comuni».