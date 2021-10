Patenti ritirate, droga sequestrata e denunce: weekend di controlli dell'Arma

CREMONA - I Carabinieri della Compagnia di Cremona hanno svolto, dal pomeriggio di sabato 16 ottobre alla sera di domenica 17 ottobre, un servizio coordinato che ha visto l’impiego di numerose pattuglie nel capoluogo e nei comuni limitrofi nell’ambito delle attività di contrasto al consumo di stupefacenti e delle attività finalizzate ad accertare condotte di guida pericolose per la sicurezza stradale.

IL BILANCIO DEI CONTROLLI. Il bilancio del servizio che i Carabinieri di Cremona hanno effettuato nel weekend appena trascorso è di una persona denunciata per guida senza patente e di cinque uomini segnalati alla Prefettura di Cremona quali assuntori di stupefacenti. Numerose verifiche e i posti di controllo sono stati eseguito nei punti nevralgici del capoluogo, lungo le statali e nei luoghi frequentati da tossicodipendenti.

Una pattuglia a Casalbuttano

In particolare, la Stazione di Casalbuttano ha denunciato per guida senza patente un cittadino italiano di 38 anni, residente in provincia e pregiudicato, sorpreso a guidare pur essendo privo di patente perché revocata. La pattuglia ha fermato poco fuori città l’auto condotta dal 38enne perché i militari lo avevano notato alla guida del mezzo e sapevano che non aveva la patente. Quindi, hanno accertato che l’uomo guidava nonostante la sua patente fosse stata revocata per avere guidato in passato con la patente sospesa. E' stata pertanto applicata la normativa in vigore che prevede il sequestro dell’auto finalizzato alla confisca e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per chi viene trovato alla guida in più occasioni senza possedere un titolo valido. A questo va aggiunto che l’uomo, visti i suoi precedenti specifici, è stato perquisito e all’interno di una scarpa è stato trovato un piccolo involucro, posto sotto sequestro, contenente due grammi di cocaina. Per quest’ultimo motivo è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore.

In altre circostanze, da parte di militari della Sezione Radiomobile e delle altre Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Cremona, sono stati controllati e segnalati alla Prefettura quali assuntori due cittadini indiani, un cittadino italiano e un cittadino rumeno, di età compresa tra i 29 e i 58 anni e con precedenti di polizia, tutti trovati in possesso di sostanze stupefacenti. A seguito delle loro perquisizioni nel complesso sono stati rinvenuti e sequestrati 3 grammi di eroina, 5 grammi di cocaina e due grammi di hashish.