Fattoria didattica, al via il corso per diventare operatore

MILANO - EAPRAL, l’Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia organizza un corso per operatori di Fattoria didattica di 50 ore, che abbinato al percorso da 40 ore per operatore agrituristico, è obbligatorio per l’iscrizione all’Albo regionale. Per l’abilitazione ad Operatore di supporto è sufficiente il presente corso.

LA LOCANDINA

IL CORSO. Durante il corso verranno affrontati i temi di pedagogia, psicologia, gestione della comunicazione sui social network, rapporti con la scuola e la costruzione e simulazione di percorsi didattici legati all’agricoltura ed alle attività svolte in azienda, oltre ad una trattazione approfondita della normativa vigente in Lombardia.

Non è previsto alcun requisito di ingresso e le lezioni saranno tenute da esperti in materia e con numerosi casi pratici. Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno almeno l’80% delle ore di frequenza, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

QUANDO. Dal 12 gennaio al 2 febbraio 2022. Durata del corso: 50 ore. Termine per le adesioni: 29 dicembre 2021